Anamur'da Meyve Ağaçları Budama ve Terbiye Kursu Düzenlendi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Anamur'da 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye' kursu gerçekleştirildi. Kursa katılanlara teorik ve uygulamalı eğitim verilerek belgeleri törenle dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, Anamur'da "Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye" kursu düzenlendi.

Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanlığı ve Anamur Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursta katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kursu başarıyla tamamlayanlara düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanı Mehmet Satır, yaptığı açıklamada, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. ???????

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
