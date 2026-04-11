Eyüp Can Güner'in Ölümü: İddianameyi Reddeden Aile İtiraz Edecek

Haber : Özlem KARA

(ANKARA) - Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in geçen yıl ağustos ayında öldürülmesine ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianamede, şüphelinin "ihmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iddianamenin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, iddianameyi kabul etmediklerini ve itiraz edeceklerini söyledi. Bilbay, "Biz bu iddianameyi kabul etmiyoruz. İtirazımızı yapacağız. Eyüp Can Güner düşmedi, öldürüldü. Burada kasten adam öldürme suçu var. Neden 'ihmali' olarak suç nitelendirilmesi yapıldı. Bu iddianame kesinlikle hukuka aykırı. Başka suçlarda, olaylarda medya baskısından farklı görülürken neden bu olayın üzerine gidilmiyor" diye sordu.

Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunan Bilbay, "Burada bir annenin feryadı var. Ne olur sesini duyun" dedi.

Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Çay, iddianamenin "eksik olduğunu" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz 9 aydır iddianameyi bekliyorduk. Benim oğlum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. Bu iddianame 'ihmali davranış'tan hazırlandı. Bugüne kadar dosyamızda ne bir araştırıma, ne bir soruşturma hiçbir şey yapılmadı. Bu iddianame adaletsizliktir. Madem böyle hazırlanacaksa 9 ay neden bekletildi? Benim oğlumun vücudundaki kesikler neden araştırılmadı? Neden örtbas ediliyor? Biz bilirkişi raporu talep ettik, hiçbir talebimiz yerine getirilmedi. Neden bu dosya kapatılmak isteniyor? Bu bir 'ihmali davranış' değildir bu kasten adam öldürmenin ötesi..."

"Eyüp Can için adalet istiyorum"

Bu olayın bir faili dışarıda geziyor. O fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Ben karakola gittiğimde, yüzüme baka baka gülerek ifade veriyordu. Bu adaletsizliktir. Madem 'ihmali davranışsa' benim oğlumu kovalayan belli, yapan belli. Olay günü iki defa o pasaja giren de belli. Neden 'ihmali davranış'"

Güllü Çay, "Benim çocuğum 12 yaşında acı, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. Tertemizdi benim çocuğum. Oğlum için hazırlanan iddianame adaletsizliktir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımıza, yetkililere sesleniyorum: Lütfen dosyamıza sahip çıkın. Lütfen sesimizi duyun artık. Eyüp Can için adalet istiyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Anamur Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir lokantada çırak olarak çalışan Eyüp Can Güner, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybetmişti.

İddiaya göre, olay gecesi aynı bulvar üzerinde başka bir lokantada usta olan Necmettin Ulaş, Güner'in çalıştığı iş yerindeki ev ve çocukluk arkadaşı T.U'nın yanına gitti. Yemek sırasında Ulaş'ın Güner'den su ve çay istemesi üzerine tartışma çıktı. Ardından başlayan kovalamaca sırasında bir iş merkezine giren Güner'in, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine yüzüstü düştüğü iddia edildi. Yaklaşık bir saat sonra iş yeri sahibi ve T.U. tarafından bulunan Güner, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada şüpheli Necmetin Ulaş tutaklanmıştı.

Kaynak: ANKA