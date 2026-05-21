Burdur’da kontak anahtarı unutulan taksiyi çalmaya kalkan şahıs, ailesinin evini yaktı

Burdur’da H.H.K., geçen hafta anahtarı üzerinde bırakılan taksiyi çalmaya çalıştıktan sonra ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

BURDUR'da geçen hafta kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiyi götürmeye çalışırken durumu fark eden aracın sürücüsü tarafından yakalanan H.H.K. (24), bu kez de ailesiyle birlikte oturduğu evi yaktı. Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale gelirken, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen H.H.K. kontrol için hastaneye götürüldü, ardından da gözaltına alındı.

Menderes Mahallesi 2'nci Küme Evleri'nde bulunan Ali K.'ye ait tek katlı evden dün öğleden sonra alevler yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının ev sahibinin oğlu H.H.K. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen H.H.K. polis eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra gözaltına alındı.

TAKSİYİ GÖTÜRMEYE KALKMIŞTI

Öte yandan H.H.K., 12 Mayıs'ta Konak Mahallesi'nde taksi durağında park halindeyken kontak anahtarı üzerinde bırakılan Mustafa Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binip, götürmeye çalışmıştı. Durumu fark eden Mustafa Ö., koşarak peşinden gittiği aracı son anda durdurmayı başarmış, direksiyondaki H.H.K.'yi indirerek polise teslim etmişti. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansımıştı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
