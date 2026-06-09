Ağıralioğlu'ndan Aybüke Öğretmen'e anma

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde andı. Ağıralioğlu, "Bir öğretmenin, bir genç kadının yarım kalan hayallerini bu millet unutmaz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı, ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Ağıralioğlu, anma mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir öğretmenin, bir genç kadının yarım kalan hayallerini bu millet unutmaz…"

Terörün karanlığı; çocuklarına umut olmak için yola çıkan bir öğretmenin ışığını söndüremedi. Aybüke Öğretmen, bu milletin vicdanında ve hafızasında yaşamaya devam ediyor.

Şehit Öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz; ruhu şad, mekanı cennet olsun…"

Ağıralioğlu paylaşımına, Anahtar Partisi Genel Merkezi'ndeki makam odasında, orkestra trafından seslendirilen "Mausa Limanı" isimli şarkıyı dinlediği anları paylaştı. Ağıralioğlu, "Zaten hüzün parçasıydı, Aybüke ile birlikte matem parçasına döndü" dedi.

Kaynak: ANKA