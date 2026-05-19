Anahtar Parti İzmir İl Başkanı'ndan 19 Mayıs mesajı

(İZMİR) - Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Türk gençliğinin dinamizmi ilham kaynağımızdır" dedi.

Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Çakır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Çakır mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 günü Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Türk milleti Sevr dayatmasına karşı isyan etti. Vatan toprağımızı Türk generalleri canı pahasına savundu. İdam sehpalarına yürümek pahasına, Anadolu'daki milli kurtuluş mücadelesinin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. Samsun'a çıkan kurmay heyetimiz henüz 40 yaşını görmemiş gençlerdi. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan beş kahraman komutanımız 38 yaşındaydı."

Milli mücadele bir gençlik hareketiydi. Bizi zafere götüren komutanlarımız Türk gençliğinin parçasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mücadelesinin aziz hatırası ışığında 19 Mayıs tarihini gençlik bayramı ilan etti. Türk gençliğinin dinamizmi ilham kaynağımızdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu bilinç ve şuurla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA