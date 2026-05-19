Yıldız futbolcunun adı söyleyince ortalık yıkıldı

Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosunda Neymar’ın yeniden yer alması ülkede büyük sevinç yarattı. Yıldız futbolcunun adı açıklandığında taraftarlar sevinç çığlıkları atarken Süper Lig’den yalnızca Fenerbahçeli Ederson kadroya seçildi.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı’nın kadrosu resmen açıklandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihleri büyük yankı uyandırırken en büyük sevinç Neymar’ın dönüşünde yaşandı.

NEYMAR GERİ DÖNDÜ

Uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden Neymar, Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosunda yeniden yer aldı. Yıldız futbolcunun adı açıklandığı anda Brezilyalı taraftarların büyük sevinç yaşadığı görüldü.

TRİBÜNLERDEN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Neymar’ın kadroda olduğunun duyurulması sonrası taraftarlar sevinç çığlıkları attı. Brezilyalı yıldızın yaklaşık 1.5 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayacak olması ülkede büyük coşku yarattı.

ANCELOTTI İLE İLK DÜNYA KUPASI

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’nı kazanmayı hedefliyor. Sambacılar son olarak 2002 yılında dünya şampiyonu olmuştu.

SÜPER LİG’DEN TEK İSİM: EDERSON

Carlo Ancelotti’nin açıkladığı kadroda Süper Lig’den yalnızca bir futbolcu yer aldı. Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Ederson Dünya Kupası kadrosuna dahil edilirken Galatasaraylı Gabriel Sara kadro dışında kaldı.

GÖZLER BREZİLYA’DA

Vinicius Junior, Raphinha, Neymar ve Endrick gibi yıldızlara sahip Brezilya, turnuvanın en büyük favorileri arasında gösteriliyor. Futbolseverler Sambacıların Dünya Kupası performansını şimdiden merakla bekliyor.

Alper Kızıltepe
