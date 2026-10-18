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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sakarya'da selzedelere geçmiş olsun dedi

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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sakarya'da selzedelere geçmiş olsun dedi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Partinin sosyal medya açıklamasına göre Ağıralioğlu, selden etkilenen bölgelerde vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya'da selden etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik… Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya'da selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldi, yaşanan felaketin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti" bilgileri verildi.

Kaynak: ANKA
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