Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı basınla buluştu
Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı, üniversite yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında il yönetiminin faaliyetlerini anlattı. İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 13 Aralık'ta Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Adıyaman'a geleceğini duyurdu.
Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı basınla bir araya geldi.
Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Gastronomi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında il yönetimini faaliyetlerini anlattı.
Toplantıda konuşan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 13 Aralık'ta Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun kente gelerek bazı temaslarda bulunacağını söyledi.
Toplantı daha sonra soru cevap şekilde sonra erdi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel