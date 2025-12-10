Haberler

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı basınla buluştu

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı basınla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı, üniversite yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında il yönetiminin faaliyetlerini anlattı. İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 13 Aralık'ta Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Adıyaman'a geleceğini duyurdu.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı basınla bir araya geldi.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Gastronomi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında il yönetimini faaliyetlerini anlattı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 13 Aralık'ta Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun kente gelerek bazı temaslarda bulunacağını söyledi.

Toplantı daha sonra soru cevap şekilde sonra erdi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı

Çöpe atmak için yerden aldı, içine bakınca hayatının şokunu yaşadı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Paul Pogba'dan ilginç yatırım

Kimsenin aklına gelmeyecek bir yatırım yaptı! Duyanlar hayret ediyor
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
title