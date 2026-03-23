Anafartalar Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım çalışmalarında sona gelindi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar Caddesi'nde yürüttüğü sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım çalışmalarında sona yaklaştı. Proje ile tarihi dokunun korunarak caddenin kamusal alanlarının kalitesinin artırılması hedefleniyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ulus'taki Anafartalar Caddesi'nde yaklaşık 28 bin metrekare büyüklüğündeki proje alanında yürütülen çalışmalar kapsamında cadde boyunca kamusal alanların kullanım kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi.

Açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı, "Anafartalar Caddesi'nde 25'i tescilli olmak üzere 121 yapıyı tarihi dokusunu koruyarak yeniledik, dükkanları ve kamusal alanları baştan sona düzenledik. Ulus'un hafızasını koruyarak daha düzenli, erişilebilir ve güvenli bir kent için çalışmaya devam ediyoruz." paylaşımına yer verildi.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga da çalışma ile caddenin tarihi kimliğinin korunarak yeniden canlandırılmasının amaçlandığını, uygulama sürecinde ise tescilli yapılarda koruma ilkelerine uygun restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
