Anadolu Yakası'nda suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Anadolu Yakası'nda suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Firari elebaşı Mazlum Demir'in liderliğindeki örgüt üyeleri, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firari şüpheli Mazlum Demir'in elebaşı olduğu tespit edilen suç örgütü üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gibi 7 ayrı suç eylemine karıştıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 23 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ele geçirildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
