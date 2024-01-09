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Anadolu Yakası'nda Kar Yağışı Başladı

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İstanbul Anadolu Yakası'nda hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Aydos Ormanı'nda aralıklı kar yağışı başladı.

ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI (Aydos ormanı)

Murat SOLAK İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Anadolu Yakası'nda hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı.

AKOM'dan kentin yüksek kesimleri ile kuzey bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerinden Aydos Ormanı'nda aralıklı kar yağışı başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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