Anadolu Üniversitesinin yemek üretim tesisi tanıtıldı

Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki tesiste gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilere sunulan yemek hizmetlerinde kalite, hijyen ve erişilebilirliği ön planda tuttuklarını söyledi.

Adıgüzel, porselen tabaklarda sunulan 4 çeşit yemeğin 35 liradan verildiğini belirterek, bu fiyatın birçok üniversiteye göre düşük olduğunu anlattı.

Yaklaşık 2 bin 600 öğrencinin yemek hizmetinden ücretsiz yararlandığını bildiren Adıgüzel, öğrenciler ile akademik personelin aynı mutfaktan çıkan menüyü tükettiğini kaydetti.

Adıgüzel, özel gereksinimli, çölyak hastası ve vejetaryen öğrenciler için ayrı menüler hazırlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verebiliyoruz. Burası bir ticarethane değil, bir kamu üniversitesidir. Bu yüzden sınav dönemlerinde ücretsiz ikramlar sunuyor ve fiyatları olabilecek en düşük seviyede tutuyoruz. Bakanlık denetimlerinin yanı sıra, bir rektör olarak benim de habersiz ziyaret ettiğim tesislerimiz, öğrencilerimizin denetimine de her an açıktır."

Yemekhane İdare Şube Müdürü Ozan Sezgin ise yemek üretiminin tamamen kurum personeli tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Sezgin, günde 2 öğün yemek sunulduğuna değinerek, "Beslenme ile fiziksel aktiviteyi birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüğümüz üniversitemizde, bugün de olduğu gibi her ay 1 gün öğrencilerimizin seçtiği menüleri servis ediyoruz. Sağlık Bakanlığının Sağlıklı Yemek ve Fiziksel Aktivite Piramidi'ne uygun şekilde, besin öğeleri açısından yeterli ve dengeli, işçiliği zor olsa da daima taze salata içeren sağlıklı öğünler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tesisin 500 paletlik kuru gıda deposu, 950 metrekarelik soğuk ve dondurulmuş depolama alanının bulunduğunu anlatan Sezgin, burada et, sebze ve sıcak yemek üretim bölümlerinin yer aldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tesisi gezerek incelemelerde bulundu, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı.

Toplantıya, rektör danışmanları Prof. Dr. Barış Kılınç ve Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Genel Sekreter Ecevit Öksüz ile Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Şafak katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
