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Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'ndan Anadolu Üniversitesi EMYO'ya akreditasyon

Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'ndan Anadolu Üniversitesi EMYO'ya akreditasyon
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Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu'nun Aşçılık ve Turizm ile Otel İşletmeciliği programları, TURAK tarafından akredite edildi. Aşçılık programı 3 yıl tam, Turizm programı ise 2 yıl koşullu akreditasyon aldı.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) bünyesinde eğitim veren Aşçılık Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programların akreditasyonu dolayısıyla düzenlenen törende, TURAK Temsilcisi Elbeyi Pelit tarafından akreditasyon plaketi, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e takdim edildi.

TURAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda EMYO Aşçılık Örgün Öğretim Ön Lisans Programı, 3 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim Ön Lisans Programı ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon aldı.

Törende konuşan Rektör Adıgüzel, akreditasyon başarısının üniversitenin kalite güvencesi anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Bu başarıda emeği geçen akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversite olarak kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Törene Kalite Koordinatörü Deniz Taşcı, EMYO Müdürü Osman Güldemir, müdür yardımcıları Emrah Yıldız ve Bülent Atmacan ile öğretim elemanları katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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