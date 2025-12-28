Haberler

Anadolu Üniversitesi "Engelsiz Program Nişanı Ödülü"ne layık görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında Anadolu Üniversitesi, erişilebilirlik çalışmalarıyla 'Engelsiz Program Nişanı Ödülü' almaya layık görüldü. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, erişilebilirliğin üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin erişilebilirlik alanındaki çalışmalarını teşvik etmek için her yıl verilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Anadolu Üniversitesi "Engelsiz Program Nişanı Ödülü" almaya layık görüldü.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 112 üniversiteden yapılan toplam 1768 başvuru değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 124 başvuru Engelsiz Üniversite Bayrağı, 138 başvuru ise "Engelsiz Üniversite Program Nişanı Ödülü" almaya hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi, farklı engel gruplarına yönelik yürüttüğü erişilebilirlik çalışmalarıyla "Yapı Ressamlığı Programı (İşitme Engelli)", "Sanat Tarihi Programı (Görme Engelli)", "Bilgisayar Operatörlüğü Programı (İşitme Engelli)" ve "Türk Müziği Programı (Görme Engelli)" ile "Engelsiz Program Nişanı Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, erişilebilirliğin üniversitenin temel öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Eğitimde fırsat eşitliğini temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Adıgüzel, "Fiziksel mekanlardan eğitim öğretim süreçlerine, dijital altyapıdan sosyo kültürel faaliyetlere kadar her alanda engelsiz üniversite anlayışını kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Engelsiz Program Nişanları bu yaklaşımın somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! İsrail bölgeyi hedef aldı
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! İsrail bölgeyi hedef aldı
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler