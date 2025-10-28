Haberler

Anadolu Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Anadolu Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mustafa Kemal İlkokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102'nci yılına özel bir kortej yürüyüşü düzenledi.

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ve Mustafa Kemal İlkokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102'nci yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, İÇEM Müdürü Prof. Dr. Zerrin Turan, okul müdürü Işıl Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde tamamlanan yürüyüş, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

