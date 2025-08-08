Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası trafik akışı normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolun Körfez ilçesi Ankara istikametinde 2 cip, 2 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir

Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Vazgeçemediğimiz bu sofra tarih olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.