Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası trafik akışı normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Körfez ilçesi Ankara istikametinde 2 cip, 2 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel