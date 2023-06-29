Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine bir aracın hatalı sollama yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.