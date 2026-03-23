Bolu Dağı Tünelinde seyir halindeki otomobil yandı
Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki 54 DS 475 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli içerisinde yamaya başladı.
Aracın yandığını gören sürücü, otomobil sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobilin motor kısmından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz