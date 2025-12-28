Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ulaşım aksadı. Olayda yaralanan olmamasına rağmen otoyol bir süreliğine kapalı kaldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde M.K. idaresindeki 27 HG 806 plakalı tır, Gültepe Tüneli'nde M.E.Y'nin kullandığı 41 BAU 856 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Sürüklenen otomobil, tünel duvarıyla tırın arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, otoyol bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Uzun araç kuyrukları oluşan yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel