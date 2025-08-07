Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası Ulaşımı Aksattı
Bolu Dağı Düzce geçişinde devrilen tır nedeniyle otoyolda ulaşım durdu. Yol, kaza sonrası yapılan temizlikle normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce geçişinde devrilen tır nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Vitaliy Koval idaresindeki AA 9893 TA Ukrayna plakalı tır, 2. viyadük üzerinde önünde seyreden tuğla yüklü Muhammet İdris Baş yönetimindeki 77 BM 877 plakalı tıra çarptı.
Kazada, Ukrayna plakalı tır devrildi, çarptığı tırdan ise yola tuğlalar döküldü.
Yolun iki şeridini kaplayan tır ve tuğla parçaları nedeniyle ulaşım, otoyolun İstanbul istikametinde aksadı. Ulaşım, kaza yapan tırın vinç yardımıyla kaldırılması, tuğlaların temizlenmesinin ardından normale döndü.
Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüleri ise kaza yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.