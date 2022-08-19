Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 41 AGS 302 plakalı kamyon, otoyolun Alancuma mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Aynı yönde seyreden Muzaffer Kurt kontrolündeki 34 ACL 880 plakalı otomobil, savrulan kamyonun altına girdi.

Kazada, sürücü Kurt olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Nevin O, Güzide Ş, Emine O, Seyfettin Ş. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Gözaltına alınan kamyon şoförü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Anadolu Otoyolu Muzaffer Kurt Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title