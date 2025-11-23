Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi, Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi, Ulaşım Aksadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda Sakarya kesiminde meydana gelen kazada bir kamyonet devrildi, yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, yol kamyonetin kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen kamyonet ulaşımı aksattı.

Otoyolun Ankara istikametinde S.Ç. yönetimindeki 41 AOH 551 plakalı kamyonet ile İ.G. idaresindeki 41 TN 907 plakalı araç taşıyan tır, Arifiye mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Yolun kapanması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, kamyonetin vinçle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.