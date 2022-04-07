'Anadolu'nun Renkleri' sergisi MÖTBE'de sanatseverlerle buluştu

EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının düzenlediği serginin açılışına sanatçının ailesi, yakın dostları ve çok sayıda sanatsever katılım gösterdi.

Serginin açılış konuşmasında yaptığı çalışmaların çıkış noktasının Anadolu uygarlıkları olduğuna dikkat çeken Saraç, "Özellikle Hititleri çok seviyorum. Çünkü Anadolu için bitmez tükenmez bir kaynak teşkil ediyorlar. Avrupa, bu kaynağın kıymetini bildi. Biz ise kıymetini daha yeni yeni anlamaya başladık. Eserlerimde özellikle dikkat ettiğim başka bir husus da; kilim tadını yakalayabilmek oldu. Çünkü yeni bir kültür olduğundan oldukça güzel ve değerli. Ayrıca çalışmalarımda Vitray tekniğinin sağladığı ışıkla aydınlık bir hava yansıtmak istedim. Bunu yakalamak biraz zor oldu ancak başardım. Sanatçı olarak, pandemi dönemini üretim açısından oldukça verimli hale getirdim. Gördüğünüz çalışmalar tek tek düşünülmüş ve üzerinde saatler harcanmış çalışmalar" dedi.

Açılış konuşmasının ardından, EÜ Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu Arda Peksev tarafından sanatçı Ertuğrul Saraç'a "Teşekkür Belgesi" verildi.

Sanatçının "Özümsenerek yaptığım" dediği birbirinden farklı ve renkli toplam 65 eserinin yer aldığı sergi, 29 Nisan tarihine kadar EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

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