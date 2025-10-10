Anadolu Kısaları Forum, Genç Sinemacıları Bir Araya Getiriyor

Anadolu Kültür, Sanat ve Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 24-28 Ekim'de düzenlenecek "Anadolu Kısaları Forum", genç sinemacıları uluslararası sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kısa film alanında yaratıcı üretimleri desteklemeyi ve sektörel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan forum, Stratejik İletişim ve Pitching Danışmanı Bonnie Williams ile yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak'ı ağırlayacak.

"Mastering the Art of Networking" başlıklı oturumda Bonnie Williams, sinema dünyasında etkili iletişim kurmanın ve projeleri doğru biçimde sunmanın yollarını ele alacak.

Williams, katılımcılara, fikirlerini profesyonel ortamlarda nasıl aktarabileceklerine dair uygulamalı ipuçları sunacak. Programın devamında gerçekleştirilecek birebir görüşmelerde de her katılımcının sunum becerilerini geliştirmesine destek verecek.

Yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak ise "Senaryo Doktorluğu Oturumu" kapsamında katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu iki oturum, genç sinemacıların hem projelerini geliştirmelerine hem de profesyonel alanda kendilerini etkili biçimde ifade etmeyi öğrenmelerine olanak tanıyacak.