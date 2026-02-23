Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Ezer, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Berkant Ezer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ezer, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Ezer, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti."

Ezer, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların kendisini çok etkilediğini ifade eden Ezer, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği Yılın Kareleri fotoğraf seçimi hakikaten çok etkileyici. Bize de katılmak nasip oldu. Özellikle Gazze konulu fotoğraflara diyecek söz yok. Sözün bazen bittiği yer. Dolayısıyla Anadolu Ajansının muhabir ve foto muhabirlerine dünyanın birçok köşesinde yaptıkları bu üstün emekleri için teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.