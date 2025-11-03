Haberler

Eflani'de Ana Sınıfı Öğrencilerinden Lösemili Çocuklar İçin Balon Bırakma Etkinliği


Karabük'ün Eflani ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenleyerek gökyüzüne balon bıraktı. Eflani Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu ve Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 35 çocuk, Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte lösemiye dikkat çeken dövizler taşıyarak topluca rengarenk balonlar saldılar. Etkinliğe yerel yöneticiler ve öğretmenler de katıldı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri, 'Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle gökyüzüne balon bıraktı.

Eflani Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu ve Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencilerinin katılımıyla, 'Lösemili Çocuklar Haftası' etkinliği düzenlendi. Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ellerinde lösemiye dikkat çeken dövizler taşıyan 35 çocuk gökyüzüne rengarenk balon bıraktı. Etkinliğe, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
