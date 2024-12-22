Amsterdam'da Tarihi Buz Heykelleri Sergisi Açıldı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, şehrin 1275 yılındaki kuruluşunu yansıtan buz heykel koleksiyonu sergileniyor. Sergi, 21 Aralık 2024'te açıldı ve 2 Mart 2025'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.
AMSTERDAM, 22 Aralık (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, kentin 1275'teki kuruluşundan bu yana zengin tarihini yansıtan buz heykel koleksiyonu sergileniyor.
21 Aralık 2024 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açan sergi, 2 Mart 2025'e kadar açık kalacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel