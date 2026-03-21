Hollanda'da ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı birleşti. Göstericiler, aşırı sağcı politikaları protesto ederek çeşitli dövizler taşıdılar.

"21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" dolayısıyla, Amsterdam'da 21 Mart Komitesi tarafından düzenlenen ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteride, ülkedeki ve dünyadaki aşırı sağcı politikalar protesto edildi."

Çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri için Dam Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, Müzeler Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Irkçılığı durdur" ve "Hep birlikte ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı" yazılı pankartlar ve "Nefreti körükleme, ırkçılığı durdur", "İslamofobi'yi durdur", "Mültecilere kapımız açık, ırkçılara değil", "Biz biriz", "Soykırımı durdur", "Özgür Filistin", "Birlikte yaşam" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, "Şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobi'ye hayır." mesajı verildi.

Yapılan konuşmalarda, ülkede ırkçılığın giderek arttığı, dünyanın her yerinde sağcı ve aşırı sağcı partilerin oylarının çoğaldığı ifade edildi.

Konuşmacılar, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma, ABD'nin İran, Küba, Venezuela ve Lübnan'a yönelik politikalarına ve saldırılarına tepki gösterdi.

Hollanda'da aşırı sağ partilerin siyasi alandaki varlığının normalleştiğini aktaran konuşmacılar, bu partilerin politikalarının merkez sağ partiler tarafından da benimsendiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmacılar, yeni kurulan hükümetin programında, artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Müslümanlara yönelik nefretle mücadeleye ilişkin somut adımların yer almamasını eleştirirken, İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırımın bulunmadığını ve askeri işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı

İran bu kez en büyük kozlarını kullandı! İsrail'in kalbine yolladılar
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeniden lider seçilen Kim'e 0,07'lik karşı oyu kim verdi?
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Diyarbakır'da nevruz etkinliği: Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur

"Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur"