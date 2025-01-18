Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Ayrıntılar ortaya çıktı! İşte Gazze'deki ateşkese ilişkin tüm detaylar
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Özel hastanede şüpheli bebek ölümü: Taburcu edilmek üzereyken başka odaya götürdüler

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha

Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisi

Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen gösteride İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Etkinlikte, ateşkes ve insani yardımların akışı gibi konular öne çıkarıldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Dam Meydanı'nda toplandı.

Konuşmacılardan Mohammed Kotesh, İsrail ile Hamas arasında, ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandığının duyurulmasıyla İsrail bombardımanının sona erecek olmasının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti.

Herhangi bir kısıtlama olmaksızın insani yardımların akışını sağlamak üzere İsrail'in Gazze kuşatmasını derhal kaldırılması gerektiğini aktaran Kotesh, ateşkesin kalıcı olması çağrısında bulundu.

Mücahit Sarıkaya ise Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, işgal sone erene kadar boykot ve küresel çaptaki diğer eylemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İşgali sona erdir ", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" yazılı dövizler taşıdı.

"İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını biliyoruz"

Hollandalı gösterici Sam van der Beek, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Elbette bunu tüm kalbimle memnuniyetle karşılıyorum. Aynı zamanda şüpheciyim çünkü İsrail'in ateşkesler söz konusu olduğunda verdiği sözleri tutmadığını biliyoruz. Şu anda biz konuşurken, daha önce olduğu gibi ve hatta daha büyük ölçekte sürekli bombalıyorlar." dedi.

İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki işgalinin sona ermesi gerektiğini belirten Van der Beek "Bu ateşkes, Batı Şeria'da yaklaşık 80 yıldır süren apartheid (ayrımcılık) sisteminin sona ereceği anlamına gelmiyor. Tüm Filistinlilerin özgür olması, topraklarında serbestçe hareket edebilmesi ve kendi kaderlerini tayin edebilmesi gerekiyor. Belki de ateşkes, bu hedefe giden yolda bir başlangıç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
img

Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
img

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
img

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Canlı anlatım! Peş peşe çok net goller kaçıyor

Kırmızı kart çıktı! Peş peşe çok net goller kaçıyor
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.