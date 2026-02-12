Haberler

Ampul değiştirirken akıma kapılıp öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Eren Boztepe, evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılarak vefat etti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti, ancak genç kurtarılamadı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan Eren Boztepe (22), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. Evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe, elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
