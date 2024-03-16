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Amerikalı Rapçi Lil Jon şehadet getirerek Müslüman Oldu

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Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Jon, sosyal medyada paylaşılan videoda şehadet getirirken görüldü.

Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Jon, cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.

ŞEHADET GETİREREK İSLAMİYET'İ KABUL ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda Amerikalı rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.

MEDİTASYON ALBÜMÜNE BÜYÜK İLGİ

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.

Jon, Amerikalı yazar ve aktivist Shaun King'in ardından ramazan ayının ilk haftasında İslam'ı kabul ettiği bilinen ikinci Amerikalı oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Serhat Dizen:

vay be nereden nereye. maşallah

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