Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ameliyathane içinde çıkan kavga paniğe neden oldu. İki anestezi teknikeri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir hastane çalışanı ise arbede sırasında neşterle yaralandı.

TUTANAK TARTIŞMASI NEŞTERLİ KAVGAYA DÖNDÜ

İddiaya göre olay, ameliyathanede görev yapan iki anestezi teknikeri arasında yaşanan tutanak tartışmasıyla başladı. B.Y. ile E.Y. isimli teknikerler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ameliyat sırasında yaşanan gerginlik ameliyathanede kısa süreli paniğe yol açtı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN YARALANDI

Olay Medya'nın aktardıklarına göre; çıkan kavgayı ayırmak isteyen hastane çalışanı Bayram T., tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada teknikerlerden birinin elindeki neşterle kolundan yaralandı. Olayın ardından durum hemen hastane yönetimine ve güvenlik birimlerine bildirildi.

TEKNİKERLER GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine hastaneye güvenlik görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgaya karıştığı belirlenen iki anestezi teknikerini gözaltına aldı. Yaralanan hastane çalışanı ise hastanede tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından hastane yönetimi ile İl Sağlık Müdürlüğü idari inceleme başlattı. Kavgaya karışan iki teknikerin geçici olarak farklı hastanelerde görevlendirildiği öğrenildi.

