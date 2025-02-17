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Ambulansa yol vermeyen taksi şoförüne şaka gibi ceza

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Fatih'te bir taksi şoförü, vakaya giden ambulansa ısrarla yol vermedi. Görüntülerden tespit edilen şoföre 1986 lira para cezası kesildi.

Fatih'te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira para cezası uygulandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ, AMBULANSA YOL VERMEDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Fatih ilçesi Yavedut Caddesi'nde ticari araç şoförünün arkasındaki ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

1986 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, aracın plaka bilgisinden tespit ettikleri sürücü H.Y'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücülerin geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemesi" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 1986 lira idari para cezası uyguladı.

Ambulansa yol vermeyen taksi şoförüne şaka gibi ceza
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

dalgamı geçiyorsunuz yaz 200 bin ceza arabayıda men et trafikten böyle cezamı olur kim olursa olsun ambulans itfaye polise yol vermesi gerekiyor ve çok önemli bir not daha yayalara lütfen her zaman yol verin yol vereninde arkasından korna çalmayın

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Demekki 1 can bedeli 1986 tl işte akpe adaleti

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ambulanstaki hasta ölse ne olcak bedeli bu kadar mı ne diyeyim

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Haber YorumlarıALİ BEY:

TUZAK GİBİ KURULAN YAYA GEÇİDİNDE YAYAYA YOL VERMEME CEZASI 4500 TL. CANA KAST EDİCİ HAREKETTE BULUNMAK 1986 TL. NASIL OLCAK BU İŞLER.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Siz Celladina Asik Millete Layik Olaylar Iste...

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Haber YorumlarıUgur Güler:

1 milyon keste o zaman anlasin insan hayatinin nasıl değerli olduğunu

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Haber YorumlarıOssa Aydın:

Akli dengesi yerinde değil bu hareketleri yaptığına göre. Psikoloğa sevket ehliyetini geri almak için gitsin gelsin.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Polisler yüksek ceza verince taksiciden dayak yiyecek diye korkuyor gibi. Vay be şu ülkenin haline bak. Her gün insanlık dışı haberler. Yolsuzluk da almış başını gidiyor. Bu ülkeye evlat veren günahkar. Çocuk yapan çocuğunu cehenneme davet etmiş oluyor. Şirketler çocukları adi gıdalarla zehirliyor ceza yok

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