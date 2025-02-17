Ambulansa yol vermeyen taksi şoförüne şaka gibi ceza
Fatih'te bir taksi şoförü, vakaya giden ambulansa ısrarla yol vermedi. Görüntülerden tespit edilen şoföre 1986 lira para cezası kesildi.
Fatih'te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira para cezası uygulandı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ, AMBULANSA YOL VERMEDİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Fatih ilçesi Yavedut Caddesi'nde ticari araç şoförünün arkasındaki ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
1986 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Ekipler, aracın plaka bilgisinden tespit ettikleri sürücü H.Y'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücülerin geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemesi" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 1986 lira idari para cezası uyguladı.