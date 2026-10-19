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Ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza, aracı 30 gün trafikten men edildi

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Zeytinburnu'nda 17 Ekim'de D-100 Cevizlibağ mevkisinde ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün aracı 30 gün trafikten men edilirken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılan sürücü serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde bir sürücünün ambulansa yol vermediğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü M.T. (37) ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek" maddesi uyarınca 46 bin lira idari para cezası uygulandı. M.T'nin kullandığı araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapılan sürücü, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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