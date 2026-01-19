İzmir'de Ambulansa Yazılan Cezaya Tepki: "Ambulanslara Trafik Cezası Yazılmamalı"

(İZMİR) - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, acil vakalara müdahale eden 112 ambulanslarına trafik cezası yazılmasının doğru olmadığını belirtti.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir'de Yeşildere Caddesi'nde 98 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle bir ambulansa trafik cezası yazılmasına tepki gösterdi.

Ambulansların hasta taşısın ya da taşımasın acil sağlık hizmetinin bir parçası olduğunu vurgulayan Doğruyol, cezanın sağlık personeline ödettirilmeye çalışılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

Doğruyol, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ambulansa trafik cezası. Acil vakalara müdahale eden ambulanslara trafik cezası yazmak, vatandaşa cezalandırmaktır. 112 Ambulanslarının içerisinde hasta olmasa bile, o ambulans hizmet verdiği bölgeye ulaşmaya çalışmaktadır. Ambulansta hasta olmadığında, ambulansın yavaş hareketlerle istasyonuna gitmesi, o bölgede ambulans ihtiyacı olan bir vatandaşa daha geç ulaşmasına, belki de, vatandaşın ölümüne sebep olacaktır. Bundan dolayıdır ki, çok anormal bir durum yok ise ambulanslara trafik cezası yazılmamalıdır.

Ambulanslar makam araçları değildir. Ambulansta hasta olmasa bile, ambulans ya vakaya gidiyordur, ya bölgesine gidiyordur. Bu nedenle, ambulanslar hasta taşısa da, taşımasa da trafikte ayrıcalıklı araçlardır. Ambulansta görevli sağlık çalışanlarımızın tek düşüncesi, vakaya en kısa zamanda ulaşmak ve hastayı en kısa sürede hastaneye yetiştirmektir. Zaman zaman kendi canlarını bile hiçe sayıp, o ambulansta hastadan başka üç can daha olduğunun farkında olan insanlarca hastayı bir yerlere birkaç dakika erken ulaştırmaya çalışırlar.

İzmir'de Yeşildere Caddesinde 98 km hızla ambulansa ceza yazılması ve yazılan cezanın çalışan sağlık personeline ödettirilmeye çalışılması doğru bir yaklaşım değildir. Ambulansa 98 km hızla ceza yazılması doğru olmadığı gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cezanın personele ödettirilmesi de doğru değildir. Bir taraftan ambulansa yol vermeyenlere ceza yazılırken, bir taraftan da ambulanslara ceza yazılması doğru bir yöntem değildir.Sağlık personelinin çalışma şevkini kırmayalım."