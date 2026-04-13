Artvin'de uçuruma devrilen ambulanstaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Artvin'de uçuruma devrilen ambulanstaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir ambulans uçuruma devrildi. Olayda, ambulanstaki hasta hayatını kaybederken, 3'ü sağlık personeli toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti, 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Ilıca köyünden aldığı hastayı Şavşat Devlet Hastanesine götüren Kamil Can Pektaş (27) idaresindeki ambulans, Çoraklı köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulansta bulunan hasta Şerafettin Sancar'ın (75) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan şoför ile sağlık çalışanları İrem Hazal Yalçın (28), Ziya Kadırhan (27) ve refakatçi İpek Sancar (61) ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
