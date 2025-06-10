Ambulans Helikopterle Sağlık Hizmeti: Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta Van'a Sevk Edildi

Ambulans Helikopterle Sağlık Hizmeti: Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta Van'a Sevk Edildi
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 54 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören hastanın durumu nedeniyle sevkine karar verildi. Ambulans helikopter, hastayı hızlı bir şekilde Van'a nakletti ve tedavi süreci devam ediyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 54 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören hastanın Van'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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