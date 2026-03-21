Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ümraniye'de park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili 8 şüpheli yakalandı. Olayın detaylarına ilişkin polis çalışmaları sürüyor.

Ümraniye'de, park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce, Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen "kasten öldürme" olayı ile ilgili çalışma yapıldı.

Polis ekipleri, Kundakçı ve beraberindeki 2 kişinin park halindeki otomobilde oturdukları sırada şüphelilerin iki araçla olay yerine geldiklerini, araçlardan inen kişilerden birinin Kundakçı'nın içinde olduğu otomobile ateş ettiğini belirledi.

Geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan saha ve teknik çalışma sonucu tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonda, silahla ateş ettiği belirlenen A.K. (28) ile erkek şüpheliler M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46), kadın şüpheliler A.T. (28) ve Z.K. (50) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı