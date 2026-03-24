Ümraniye'de futbolcunun öldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, biri çakarlı 2 aracın Kundakçı'nın içinde bulunduğu park halindeki aracın önüne gelerek durduğu ve araçlardan inen şüphelilerin otomobile yaklaştığı görülüyor.

Görüntülerde, şüphelilerden birinin belindeki silahı çıkararak aracın içine doğru yöneldiği, olayın ardından zanlıların araçlarına binerek bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

7 şüpheli tutuklanmıştı

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile silahla ateş ettiği belirlenen A.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli A.K'nin babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile A.K, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. tutuklanmıştı.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.