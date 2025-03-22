Amasyalı şehit Erkan Başpehlivan'ın son isteği çörekler Şırnak'taki polislere gönderildi

AMASYA - Amasyalı şehit Erkan Başpehlivan'ın 9 yıl önce oruçluyken son isteği olan Amasya çörekleri, ailesi ve kadın girişimciler tarafından pişirilerek Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle gönderildiği Şırnak'ta polislere dağıtıldı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, teşekkür videosu paylaştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 Nisan 2016 günü operasyonda el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit düşen evli ve 2 çocuk babası bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan, şehadetinden 2 gün önce telefonda görüştüğü ablası Belgin Ekmekçioğlu'ndan Amasya çöreği istemişti. Ablasının gönderdiği çörekler ulaşamadan Başpehlivan'ın şehadet haberi gelmişti.

Başpehlivan'ın şehadetinden sonra anısını yaşatmak için hazırlanan çörekler ve Amasya yağlısı bu yıl da ailesi ile Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi üyelerinin emekleriyle pişirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Şırnak'a gönderilen yiyecekler, görev yapan polislere dağıtıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, çöreklerin polislere dağıtıldığı görüntüleri paylaştı. Amasya'ya selam gönderip teşekkür eden polisler, "Başta Şehit Bomba İmha Uzmanı Erkan Başpehlivan olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.