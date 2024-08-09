Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Hamamözü'nde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Hamamözü'nde bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini Hamaözü Kaymakam Vekili Büşra Erdoğan'a yapan Vali Yılmaz Doruk, Erdoğan'a görevinde başarılar diledi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya AK Parti Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile birlikte cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.