Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy'de Tarihi Yapıları Ziyaret Etti

Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy'de Tarihi Yapıları Ziyaret Etti
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Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde restorasyon planları bulunan tarihi yapıları ve esnafı ziyaret etti. Vali Bakan, yapılar hakkında bilgi alarak esnafla sohbet etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde restorasyonları planlanan tarihi yapıları ve esnafı ziyaret etti.

Vali Bakan'a incelemelerinde Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan eşlik etti.

Heyet, ilçedeki Tarihi Maden, Yörgüç Rüstem Paşa ve Darphane Camileri ile Gümüş Tarihi Han ve Bedesten Çarşısı'nda detaylı incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmaları öncesinde yapıların mevcut durumları hakkında bilgi alındı.

Vali Bakan ve beraberindekiler, tarihi yapılardaki incelemelerin ardından ilçe esnafını da ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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