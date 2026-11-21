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VALİ BAKAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Amasya Valisi Önder Bakan, sabah saatlerinde Gözlek köyünde 31 kişinin yaralandığı midibüs kazası sonrası tedavi gören vatandaşları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vatandaşların durumları hakkında bilgiler alan Vali Bakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı