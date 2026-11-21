Amasya Valisi Önder Bakan, 31 yaralının tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amasya Valisi Önder Bakan, Gözlek köyünde 31 kişinin yaralandığı midibüs kazası sonrası tedavi gören vatandaşları hastanede ziyaret etti. Bakan, yaralıların durumları hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
VALİ BAKAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Amasya Valisi Önder Bakan, sabah saatlerinde Gözlek köyünde 31 kişinin yaralandığı midibüs kazası sonrası tedavi gören vatandaşları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vatandaşların durumları hakkında bilgiler alan Vali Bakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şerife Serap KARA/AMASYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı