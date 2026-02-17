Haberler

Amasya Valisi Bakan'dan ramazan ayı mesajı

Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan ayının manevi önemine dikkat çekerek, paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlendiği bir dönem olduğunu vurguladı ve Amasyalıların Ramazan ayını kutladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan, mesajında, manevi iklimiyle gönülleri kuşatan ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, ramazanın sabrın olgunluğa, paylaşmanın berekete ve yardımlaşmanın kardeşliğe dönüştüğü özel bir dönem olduğuna dikkati çekti.

Ramazanın yalnızca oruç ibadetinin yerine getirildiği bir ay olmadığını vurgulayan Bakan, bu ayın aynı zamanda kalplerin arındığı, kırgınlıkların son bulduğu, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği ve gönüller arasında köprülerin kurulduğu bir rahmet mevsimi olduğunu kaydetti.

Amasya'nın tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve güçlü dayanışma ruhuyla her dönemde örnek olmuş, kadim bir şehir olduğuna işaret eden Bakan, "Ramazan ayının manevi atmosferinin Amasya'da en güzel şekilde yaşanacağına yürekten inanıyorum. Amasyalı hemşehrilerimizin aziz milletimizin ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
