Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Suluova'da Eğitim Yatırımlarını İnceledi

Amasya Vali Yılmaz Doruk, Suluova ilçesinde devam eden eğitim yatırımlarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, 20 derslikli Şehit Aydın Korkmaz İlkokulu, Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yık-yap projesi kapsamında devam eden 3 iş atölyesi binasını inceledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ile Hürriyet Mahallesi'ndeki 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşaatlarını inceleyen Doruk, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe merkezi ve Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelen Doruk, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Eğribük köyünü ziyaret etti.

Doruk'un ziyaretlerinde Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu hazır bulundu.???????