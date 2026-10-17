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Amasya Valiliği, 3 çocuğun etkilendiği kurusıkı tabanca tehdidi iddiasını inceliyor

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Amasya Valiliği, 3 çocuğun etkilendiği kurusıkı tabanca tehdidi iddiasını inceliyor
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Amasya Valiliği, 17 yaşındaki çocuğun akranlarını kurusıkı tabancayla tehdit ettiği iddiasına ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, adli süreçteki çocuk ile etkilenen 3 çocuğa ulaşıldığı ve kurusıkı tabancaya el konulduğu belirtildi.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya'da 17 yaşındaki çocuğun kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sanal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili Amasya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında; İlimizde gerçekleştiği belirtilen ve içeriğinde bir çocuğun akranlarını 'silahla tehdit ettiği' iddiasını içeren görüntüler yer almıştır. Konuya ilişkin olarak gerekli adli ve idari inceleme başlatılmış olup, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 adli süreçteki çocuk ile olaydan etkilenen 3 çocuğa ulaşılmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkı tabancaya da el konulmuştur. Olaydan etkilenen çocuklar ile velilerinin de ifadelerine başvurulmuş olup, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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