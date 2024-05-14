Amasya Üniversitesi öğrencileri Hababam Sınıfı'nı izleyerek geçmişe yolculuk yaptı

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Genç Ofis işbirliğinde açık hava sineması etkinliğinde öğrenciler Hababam Sınıfı'nı izleyerek geçmişe yolculuk yaptı.

15. Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği etkinlikleri kapsamında, Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde düzenlenen organizasyonda öğrenciler Hababam Sınıfı filmiyle geçmişe yolculuk yaptı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Çekin, etkinliğe gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek, öğrenciler adına kampüste bir akşamın keyifli hale gelmesi için bu sosyal etkinliği düzenlendiklerini kaydetti.