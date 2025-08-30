Amasya Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Amasya Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Jandarma Astsubay Yunus Emre Irmak günün anlamını belirten bir konuşma yaptı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na protokol üyelerinin çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sürdü.

Jandarma Astsubay Yunus Emre Irmak, günün anlam ve önemini belirleyen bir konuşma yaptı.

Daha sonra Taşova Kaymakamı Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
