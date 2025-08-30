Amasya Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na protokol üyelerinin çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sürdü.

Jandarma Astsubay Yunus Emre Irmak, günün anlam ve önemini belirleyen bir konuşma yaptı.

Daha sonra Taşova Kaymakamı Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.