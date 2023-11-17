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Amasya Suluova'da 110 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova İlçesinde şüpheli bir şahsın evine operasyon düzenledi ve yapılan aramalarda 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan işlem başlatıldı.