Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Erken Kar Yağışı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.

Akdağ ve Dereli yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlar ise soğuk havanın etkisiyle hayvanlarıyla beraber köylerine dönmeye başladı.

Yaylada bulunan vatandaşlardan Muhammet Vural, bu sene kar yağışının erken başladığını, ancak güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Kar yağışına hayvanlarıyla beraber yolda yakalanan Aykut Saray ise zorlu bir yolculuk yaşadıklarını ancak güzel görüntüler eşliğinde yolculuğun eğlenceli hale geldiğini ifade etti.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.